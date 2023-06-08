قناة الناس| أمين الفتوى: يجوز للمرأة قراءة القرآن دون وضوء وحجاب بشرط ( فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على جواز قراءة المرأة للقرآن دون وضوء أو ارتداء للحجاب؟.

وقال أمين الفتوى، بدار الإفتاء، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، إن الأصل أن يكون الإنسان على طهارة أثناء قراءة القرآن الكريم، فى حال مسك المصحف.

وأكد أمين الفتوى، أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن من الهاتف الموبايل أو التابليت من غير وضوء، أو المرأة تقرأ القرآن من غير ارتداء الحجاب أو الطرحة، فيجوز أن تقرأ بهذه الحالة، أما إذا كانت تقرأه وهي نائمة فتقرأه وهي على أي حال ولكن بشرط تدبر القرآن الكريم وآياته.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.