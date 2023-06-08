الأمن يكشف تفاصيل واقعة خطف تاجر سيارات بمنشية ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر بمديرية أمن القاهرة.. من (تاجر سيارت – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، بأنه حال سيره بالسيارة "ملكه" بدائرة القسم، فوجئ بسيارة "ميكروباص" يستقلها (مجهولون) قاموا باستيقافه واستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجنى عليه"- ولثلاثة منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (السيارة، فرد خرطوش "المستخدمان فى الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا باتفاقهم فيما بينهم على إختطاف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلاً طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره، وإبلاغ باقى المتهمين فور تحركه، وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.