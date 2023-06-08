الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كامل الوزير: الدولة حريصة على استقلالية نقابة المهندسين

الفريق المهندس كامل
الفريق المهندس كامل الوزير

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كلمة للجمعية العمومية لنقابة المهندسين، قائلا: "أنقل لكم جميعا تحيات وتقدير الرئيس لكل مهندسي مصر واعتزازه بهم جميعا وبدورهم الهام في تنفيذ المشروعات القومية في إطار الجمهورية الجديدة، وكذلك تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "بصفتي مهندسا منكم يعتز بالمهنة ويحرص على النقابة، أؤكد حرص الدولة على استقلال نقابة المهندسين وترك العمل النقابي لأعضاء النقابة واعضاؤها، والدولة تؤكد انها على مسافة واحدة من كل الأطراف ليس في المهندسين فقط ولكن باقي النقابات".

وأكمل: "أتقدم بالشكر للنقيب طارق النبراوي، وأيضا أتقدم بالشكر لأعضاء هيئة مكتب النقابة الستة على ما تحملوه في سبيل خدمة زملائهم".

وأضاف: "أقدر ومعي جموع المهندسين الخطوة التي اتخذوها أعضاء هيئة المكتب بالاستقالة من هيئة المكتب ليؤكدوا انهم ليسوا طلاب سلطة ويحرصون على تلاحم مهندسي مصر".

واختتم: "أدعو جميع الزملاء التي تقدموا ببلاغات أو شكاوى ضد زملاء لهم إلى التوجه إلى النيابة العامة للتنازل عن هذه البلاغات وحلها داخل النقابة".

كامل الوزير وزير النقل المهندسين الرئيس رئيس مجلس الوزراء

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