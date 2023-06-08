محمد العرابى يستعرض نتائج جولة السيسى الإفريقية

استعرض السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، نتائج جولة الرئيس السيسي الإفريقية:"إن هناك جهدا كبيرا تقوم به الدبلوماسية الرئاسية، حيث إن مصر لها نهج خاص جدًا في التعامل مع الدول الإفريقية".

أضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن هذا النهج قائم على فكرة التنمية سواء كان عن طريق الاستثمار أو بناء القدرات والبنية التحتية، أو المشاركة في التجمعات الاقتصادية الكبيرة مثل الكوميسا.

أوضح أن توجهات الدولة مبنية على فكرة المشاركة في التنمية، بشكل مكثف ونشط وهو ما يتضح من زيارات الرئيس السيسي إلى 3 دول.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن مصر وضعت استراتيجية خلال السنوات الماضية، متمثلة في التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.