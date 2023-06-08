الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أيمن الحجار: الأمانة أهم صفات رسولنا الكريم (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن صفة الأمانة من أهم مكونات شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، مؤكدًا أن الرسول الكريم وصف بالصدق والأمانة قبل بعثته.

وأضاف "الحجار" خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه إذا نظرنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سنجد أنه وصف بالأمانة، وقال الله تعالى عن الأنبياء في سورة الشعراء “إني لكم رسول أمين”.

 وأوضح أن الرسول الكريم في شبابه سمي بالصادق الأمين، فعندما جاء بالرسالة صدقه كل من يعرفه.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الامانة البيت صفة الأمانة شخصية الرسول

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