الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح الإعلان الرسمي لفيلم "مستر إكس" للفنان أحمد فهمي (فيديو)

مستر إكس
مستر إكس

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي مستر إكس الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي الإعلان الدعائي الرسمي للعمل استعدادا لطرحه للجمهور بالسينمات.

تضمن الإعلان الرسمي لفيلم مستر إكس المقرر عرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، العديد من المشاهد الكوميدية بين أبطال العمل وظهر لاعب كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" في مشهد كوميدي وهو يعاني من زوجته بسبب ضربها المبرح له في مشهد كوميدي ويطلب المساعدة من الفنان أحمد فهمى الشهير بـ"مستر إكس" والذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتجسد هنا خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيما يجسد أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

أبطال وصناع فيلم “مستر إكس”

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

ضيوف شرف فيلم مستر إكس

ويظهر خلال أحداث فيلم “مستر إكس” عدد من ضيوف الشرف هم كل من “النجم أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، بيج رامى، علاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم”.

ويعد فيلم "مستر إكس" التعاون الفني الثالث بين أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، حيث قدما من قبل معًا مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي سجل نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني لعام 2019، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود ومن إخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها على أحد المسارح الكبرى بالسعودية في ديسمبر عام 2022.

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