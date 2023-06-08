رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023 للمدارس التجريبية.. من الموضوعات التى ارتفع معدل البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل".

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط التقديم لرياض الأطفال للمدارس التجريبية 2023

المديريات التعليمية للمدارس التجريبية على مستوى الجمهورية بدأت فى استقبال طلبات التحاق تلاميذ رياض الأطفال بها منذ بداية يونيو الحالى على أن ينتهى موعد التقديم بنهاية الشهر ، وقد أوضح الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا يوجد استثناء فى موعد انتهاء التقديم بشكل قطعى مؤكدة على أولياء الأمور بسرعة التقديم.

خطوات التقديم والرابط لمرحلة رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2023

الخطوة الأولي: الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط على هذا الرابط.

الخطوة الثانية: الضغط على الزر الخاص بخدمات ولي الأمر وإنشاء مستخدم جديد.

الخطوة الثالثة: كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة لولى الأمر خلال الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة الرابعة: الضغط على تسجيل الدخول على الموقع.

الخطوة الخامسة: إختيار نوع المدرسة "رسمية أم لغات" ثم يبدأ التسجيل.

الخطوة السادسة: كتابة بيانات الطفل والأب والأم، ورغبات ولي الأمر فيما يتعلق بالمدارس المتاحة وفقًا للمربع الجغرافي.

الخطوة السابعة: حفظ البيانات المسجلة للانتهاء من عملية التسجيل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفنى، على التزام المدارس بجميع المديريات التعليمية بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع حتي إعلان نتيجة تنسيق القبول، وذلك من خلال ما كتبته على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي على أن يكون التقديم فى المدارس التابعة للمحافظة التابع لها ولى الأمر و المدونة فى بطاقة الرقم القومى.

توجيهات مهمة من وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور

أكدت الوزارة على ضرورة التأكيد من كون التسجيل على الموقع الإلكتروني من خلال استخدام معلومات صحيحة وفى حال القبول لابد من طبع الاستمارة "استمارة إتمام التسجيل" لتقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة، بالإضافة لدفع مبلغ مائة جنيه وهو قيمة استمارة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وليس مضافا لها ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال فورى باستخدام كود الدفع الذي سيظهر بعد تأكيد الطلب، وأشارت الوزارة إلى أن وضع بيانات غير صحيحة يعرض ولى الأمر للمساءلة القانونية.