أيام الثورة والخلاص.. حلمى النمنم: فرج فودة مسح بالإخوان الأرض فى مناظرته الشهيرة مع الهضيبى.. واغتياله كان متوقعًا لأنه أحرج رموزهم على الملأ

قال حلمى النمنم، الكاتب الصحفى وزير الثقافة الأسبق، إنه كان شاهدًا على المناظرة التاريخية الشهيرة التى تصدى فيها الكاتب الصحفى والمفكر الراحل الدكتور فرج فودة لمرشد الإخوان مأمون الهضيبى عام ١٩٩٢، حيث فنّد «فودة» حجج «الإسلام السياسى» فى الدعوة للدولة الدينية، وأثبت وهن وسذاجة طرحهم وأحرجهم على الملأ، إذ أقيمت المناظرة على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وكانت سببًا فى اغتياله.

وأضاف، خلال حواره مع برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجماعة الإرهابية سعت لتنفيذ مخطط شيطانى لإحكام السيطرة على الوسطين الثقافى والإعلامى من خلال ترويج شائعة مفادها أن فيديوهات فاضحة سجلها الأمن فى عصر مبارك سقطت فى يدها، ما يعنى أن أى صوت سيخرج عن الحدود التى ترسمها «الإخوان» سيتم اغتياله معنويًا وفضحه.

■ فى تاريخ مواجهات المثقفين مع جماعات الظلام التكفيرية تبرز المناظرة الشهيرة بين الكاتب الراحل فرج فودة ومرشد الإخوان السادس مأمون الهضيبى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب عام ١٩٩٢، ما الذى تذكره من هذه المواجهة؟

- نعم كنت من بين الحضور فى المناظرة الشهيرة بصفتى متابعًا وليس صحفيًا مُكلفًا بتغطية هذا الحدث، خاصة أن هذه المناظرة كان يغلب عليها التهميش الإعلامى آنذاك، أى أنه كان هناك عدد كبير من وسائل الإعلام والصحف غير مهتمة بنقل أحداثها.

وكان فى هذه المناظرة الكثير من المشاهد التى أثارت فضولى واندهاشى بشكل كبير، منها أننى وجدت اثنين من قيادات الحزب الوطنى كانا حاضرين وكانا فى الصفوف الأولى.

تمثلت أطراف المناظرة آنذاك فى مأمون الهضيبى والشيخ محمد الغزالى والدكتور محمد عمارة كممثلين عن الإسلام السياسى، بينما مثّل المثقفين أنصار الدولة المدنية فرج فودة والدكتور محمد خلف الله وكان يتحدث كأكاديمى، والجدير ذكره أن فرج فودة كان أقوى عنصر فى هذا الحدث، وعقب انتهاء المناظرة كان لا يصح سوى قول واحد وهو «فرج فودة مسح بيهم الأرض».

رأيت أثناء النقاشات داخل المناظرة الشر والدم فى عيون الإخوان، خاصة أن فرج فودة تحدث بحجج لا يستطيع الغزالى الرد عليها، لذا كان رد الإخوان هو الغدر والاغتيال.

■ هل تنبأت باغتيال فرج فودة عقب انتهاء المناظرة؟

- نعم تنبأت باغتياله، والدليل على ذلك أنه عقب انتهاء المناظرة طلب منى الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد تفريغ المناظرة وإعدادها للنشر فى الصحف، وبالفعل أتممت المهمة واختتمت الكتابة بسؤال «هل تكون هذه المناظرة سببًا فى إنهاء حياة فرج فودة؟».

■ بعد أحداث يناير ٢٠١١ تمكن الإخوان بالخديعة والحيلة من الوصول إلى سدة الحكم، وكانوا مثل خلايا سرطانية خبيثة تسللت لجسد طاهر، وكان التخلص منها أمرًا محتومًا، فمتى استشرفت أول ضوء من شمس ثورة ٣٠ يونيو المجيدة؟

- كنت أشغل منصب رئيس مجلس إدارة دار الهلال أيام ثورة ٣٠ يونيو، وبعد أداء محمد مرسى اليمين الدستورية جرى التواصل معى، وقيل لى إن الرئيس يريد الجلوس مع ممثلى مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، فذهبت أنا والكاتب الصحفى حمدى رزق، وإيمان الحفناوى، رئيسة تحرير مجلة «حواء».

وتمثلت بعض تفاصيل هذا اللقاء فى أن «الحفناوى» وجهت أسئلة مباشرة لمرسى تتعلق بالمرأة والأقباط، وطلبت منه كلمة طمأنة، وكان رد الرئيس غير متوقع، حيث قال: «كل الناس قلقانة، ما أنا كمان قلقان مين هيطمنى؟»، وكان هذا الرد بمثابة إشارة واضحة تشير إلى بروفة حتمية لإسقاط النظام.

■ كيف خطط الإخوان للسيطرة على الوسطين الإعلامى والثقافى بعد الوصول للحكم فى ٢٠١٢؟

- كان لدى الإخوان خطة واضحة لاختراق الوسطين الثقافى والإعلامى فى مصر، فبعد توليهم الحكم بأقل من أسبوعين فقط، تلقيتُ دعوة من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة ليخبرونى بأن نظام مبارك امتلك الكثير من الفيديوهات الفاضحة للشخصيات العامة والثقافية والإعلامية، وتلك الفيديوهات المسجلة أصبحت الآن بين يدى الإخوان، الذين سيستخدمونها لترهيب وتخويف الوسطين الثقافى والإعلامى.

وكنت أعلم جيدًا أن نظام مبارك ليس هدفه امتلاك تلك التسجيلات على الإطلاق، وكان لدىّ يقين بأن أحاديث هذه الفيديوهات الفاضحة لعبة خبيثة من الإخوان لضمان طاعة الوسطين الثقافى والإعلامى لهم، وبالفعل بعد أيام قليلة عرف الجميع أن تلك الأحاديث والمخاوف شائعة إخوانية بحتة.

■ ما الملامح الأخرى لاختراق الجماعة الوسط الإعلامى والصحفى؟

- كان هناك اختراق من قبل جماعة الإخوان للنخب فى فترة السبعينيات مع المرشد عمر التلمسانى، ولكن الاختراق فى فترة حكم مرسى كان مختلفًا وكان للسيطرة على الوسط، فمثلًا لجنة الكتاب والنشر فى المجلس الأعلى للثقافة عقدت مؤتمرًا سنة ٢٠٠٩ لمناقشة حرية التعبير، والمفاجأة أنه فى البرنامج كان هناك عدد من أعضاء الجماعة البارزين مثل عصام العريان كمتحدثين.

وفى هذا اللقاء وجهت سؤالًا للعريان لم يستطع الإجابة عنه، قلت له: بعد اغتيال الشهيد الدكتور فرج فودة، لم تصدروا أى بيان لاستنكار العملية، فقال لى: لا، أصدرنا، ولكن المرشد الهضيبى فى هذا الوقت تقريبًا أيد العملية بدعوى أن الدولة لا تطبق الشريعة.

والجماعة لما وصلت للحكم كانت لديها رغبة قوية فى تكميم الأصوات لأن لديها مؤسسات بديلة، وهذا ما حدث مع المؤسسات الصحفية القومية بتكليف أناس غير أكفاء بإدارتها، وتجاوزوا كل الأعراف المهنية فى التعيينات واختيار الأشخاص «دى ناس كانت بتفطس المؤسسات، وده اللى كان حاصل فى مؤسسات وزارة الثقافة».

■ هل جرى طباعة أى كتب لحسن البنا وسيد قطب فى هيئة الكتاب؟

- حسن البنا لم تُطبع له أى كتب، ولكن سيد قطب طُبعت له كتب قديمة بمقدمات متعاطفة بنغمة من التلوث الثقافى، لأنه بعد فبراير ٢٠١١ مع الأسف حدث نوع من التلوث الثقافى، وكان جزء من هذا التلوث أنه كان خلال أسبوعين متتاليين تصدر عن دور نشر مختلفة فى المحافظات ٦ طبعات عن كتاب «معالم فى الطريق»، الذى يعتبر العمدة فى التكفير، وكان يصدر ويوزع فى ميدان التحرير، بجانب كتاب «قذائف الحق» للتحريض على الأخوة المسيحيين.

■ ما صور المقاومة التى سجلها المثقفون ضد الجماعة؟

- المثقفون أول من تصدوا للمشروع الفكرى والدينى لحسن البنا وجماعته، مثل التصدى لحملة الكراهية العنيفة ضد طه حسين لأنه تصدى للجماعة منذ بدايتها، والإصرار على تكفير طه حسين، ومنع كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر» من النشر والتوزيع، رغم أن الكتاب كان يشير إلى هوية الدولة المصرية وأهمية أن تكون دولة وطنية مدنية حديثة.

كما شكّل المثقفون مجموعات كبيرة للدفاع عن حرية الفكر ومدنية الدولة، ونظموا اجتماعات كثيرة لرفض وصول الإخوان للسلطة وأخونة مؤسسات الدولة.

أنا أول من استخدم تعبير أخونة مؤسسات الدولة، وذلك بعد ٣ أيام من إعلان فوز مرسى بالانتخابات الرئاسية ٢٠١٢.

وفى عام ٢٠١٠ خلال مشاركتى فى مؤتمر «أصيلة» فى المغرب، وكان موجودًا به مثقفون وشخصيات عامة من العالم العربى كله، وكانوا يسألون عن مصير مصر ومن سيأتى بعد مبارك، كان هناك وزير خارجية موريتانيا، وكان وزيرًا سابقًا، سألنى سؤالًا مباشرًا: «مين سيحكم مصر بعد حسنى مبارك؟ ما رأيك فى فرص جمال مبارك؟»، فقلت له لا توجد فرص، وسألنى عن فرص الإخوان، ووقتها انتبهت إلى أن مشروع وصولهم للحكم مطروح خارج مصر.

واللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وكنت عضوًا فيها، وهذه اللجنة طلبت انضمام ناشر إخوانى فيها، وسألت عن سبب انضمامه، فقالوا لى هذه رغبة عليا ونلملم الأمور، ورغبة عليا أى ليست فى حدود الوزارة بل أعلى.

وفى أول اجتماع بدأ يتطاول على الصحفيين ووصفهم بالمنافقين للسلطة، وكان يقول أنتم لستم منهم، فقلت له كلمات لا تجوز على الهواء ورصدت له تاريخهم مع مبارك، وانفض الاجتماع وجاءوا واعتذروا لى وقالوا له إنه لن يحتك بك وغادر اللجنة.

كانت لدىّ معلومات بأن الذين يروجون لتوريث جمال مبارك لدى الإدارة الأمريكية كانوا يعددون مزايا التوريث ويقدمونه على أنه الأقدر على مواجهة الإخوان أو احتوائهم.

فى هذا الوقت بدأت أعمل على كتاب حسن البنا، وكتبت أربع مقالات اختبارية عن حسن البنا فى المصرى اليوم، وجاءتنى رسالة من الرجل رقم ٢ فى الجماعة قال فيها: «قل ما شئت وافعل ما شئت ليس لنا شىء عندك ولكن لا تقترب من حسن البنا ولن نقول لك امدحه ولكن بهذا الشكل لا».

طبع كتاب «حسن البنا الذى لا تعرفه»، فى النصف الثانى من ٢٠١١ وتمت طباعته فى كثير من الدول العربية.

■ ما ملابسات إصدار كتابك «سيد قطب سيرة التحولات»؟

- وجدت أنه بعد ٢٠١١ وعلى مقارب ٢٠١٢ بدأت موجة واسعة لاسترضاء الإخوان والاعتذار لهم، والذين كانوا يهاجمونهم أيام «عبدالناصر» وكانوا معروفين وأسماء كبيرة بمؤسسات قومية فقلت: الكاتب شاهد لا بد أن يقدم شهادته، كما قلت إنه لا بد أن أسجل شهادتى عن هذا الرجل.

سيد قطب لم يكن شاعرًا ولا رومانسيًا ولم يكن قصاصًا، وغير صحيح أنه اكتشف نجيب محفوظ، فأول كتابته ١٩٣٤، فسيد قطب كتب ١٩٤٨ أى بعد ١٤ عامًا وكان قد اعترف نقديًا بنجيب محفوظ وهذه مخالفة تاريخية.