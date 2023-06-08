مسئولون أمريكيون: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال هجومها المضاد الأول شرقاً

أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال هجومها المضاد الأول شرقًا.

ووفقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولون أمريكيين، فإن أوكرانيا واجهت مقاومة شديدة بمحاولتها الأولى للهجوم المضاد شرقًا.

وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في المعدات الثقيلة والجنود حيث واجهوا مقاومة أكبر من المتوقع من القوات الروسية في محاولتهم الأولى لاختراق الخطوط الروسية في شرق البلاد في الأيام الأخيرة، حسبما قال مسؤولان أمريكيان كبيران لشبكة CNN.

ووصف أحد المسؤولين الأمريكيين الخسائر - التي تشمل مركبات الأفراد المدرعة MRAP التي قدمتها الولايات المتحدة بأنها "كبيرة".

وتمكنت القوات الأوكرانية من اجتياح بعض القوات الروسية في الشرق حول باخموت، ومع ذلك ، فإن القوات الروسية المسلحة بالصواريخ المضادة للدبابات والقنابل اليدوية وقذائف الهاون، أبدت "مقاومة شديدة"، مع حفر قواتها خطوطًا دفاعية تتكون من عدة طبقات في العمق في بعض المناطق وتتميز بحقول الألغام التي ألحقت خسائر فادحة في الأرواح والمركبات المدرعة الأوكرانية.

ويرى المسؤولون الأمريكيون والغربيون مؤشرات على بدء الهجوم المضاد لأوكرانيا.

كما يستعد المسئولون الأمريكيون والغربيون للهجوم المضاد منذ شهور، ويتحركون لتعزيز دفاعات أوكرانيا قبل بدايته. هذا الأسبوع ، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار إن الهجوم "يحدث في عدة اتجاهات".

كما أنه لا يتعلق الأمر بباخموت فقط، وقال ماليار "الهجوم يحدث في عدة اتجاهات". "نحن سعداء بكل متر. اليوم هو يوم ناجح لقواتنا".

ويقول كلا المسؤولين الأمريكيين إنه من غير المتوقع أن تؤثر الخسائر على الهجوم المضاد الأوكراني الأكبر المخطط له. وتوقع المسؤولون الأمريكيون والغربيون منذ فترة طويلة أن يستغرق الهجوم المضاد وقتًا ويعرض الأفراد والمعدات الأوكرانية ، بما في ذلك الأنظمة المزودة من الغرب، لخطر كبير.