الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متحدث الخارجية: خالص المواساة لفرنسا فى حادث الطعن بمدينة «أنسى»

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص المواساة إلى فرنسا في حادث الطعن الذي وقع في مدينة «أنسي» صباح اليوم. 

وقال السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، "خالص المواساة لجمهورية فرنسا الصديقة في حادث الطعن المُشين والأليم الذي وقع صباح اليوم بمدينة أنسي الفرنسية، والذى أسفر عن إصابة عدد من الأطفال الأبرياء".

وتابع: "ندين بأشد العبارات هذا الحادث الجبان، ونتضامن مع حكومة فرنسا وذوي الضحايا في مصابهم الأليم".

أسفر حادث الطعن، الذي وقع في مدينة أنسي الفرنسية، عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 6 أطفال. 

حادث الطعن متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد فرنسا مدينة أنسي

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