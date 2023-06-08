الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول أوكرانى يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا

يفيهن ميكيتينو
يفيهن ميكيتينو

قال يفيهن ميكيتينو، مستشار وزير خارجية أوكرانيا، إن الهجوم المضاد الأوكراني لم يبدأ بعد رغم أن الحديث يدور عنه منذ أسبوع.

أضاف ميكيتينو، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ 24 فبراير العام الماضي احتلت القوات الروسية بعض المناطق الأوكرانية، وقامت بزراعة الألغام في كل سد، خاصة بالمولدات الكهرومائية، مؤكدًا أن تفجير سد نوفا كاخوفكا في "خيرسون"، له أضرار كبيرة.

وتابع أنه قبل انفجار السد بيوم أو يومين زاد تراكم المياه خلف السد، وكان ارتفاع المياه بين 14 و16 مترًا، لافتًا إلى أن تفجير السد يعد كارثة اقتصادية وبيئية، كما أن تأثير انفجار السد امتد لـ600 كيلو متر مربع، و 25 مدينة وقرية.

المجتمع الدولي يحتاج للتحقيق في انفجار السد 

أوضح أن المجتمع الدولي يحتاج للتحقيق في انفجار السد وأنهم يرحبون بهذا التحقيق، لأن كاخوفكا هو من أكبر السدود على أكبر نهر وقرار تفجيره لا يتخذ من قبل قيادة الجيش، لكن من سلطات عليا بالبلاد، موجهًا اتهامًا مباشرًا لموسكو بأنها هي من فجرت السد.

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