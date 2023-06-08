رئيس «حلوان للآلات والمعدات» لـ«الدستور»: مهمتنا تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتنا العسكرية

قال المهندس عزت عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، إن المهمة الأساسية للشركة هى تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات العسكرية.

وأكد المهندس عزت عبدالعزيز، فى حوار مع «الدستور»، الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لإنتاج منتجات مدنية متنوعة، مشيرًا إلى أن الشركة تدعم القطاع الزراعى بأجهزة الرى والسطّارات والعزّاقات ورشاشات المبيدات.

تعد شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع ٩٩٩ الحربى»، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، واحدة من أعرق القلاع الصناعية فى مصر والشرق الأوسط، وتضم مصانع وورشًا ومعامل مجهزة على أعلى مستوى من التطور التكنولوجى.

■ بداية.. كيف بدأت شركة حلوان للآلات والمعدات؟

- أُنشئت شركة حلوان للآلات والمعدات عام ١٩٦٣ بهدف تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية، وكانت عبارة عن ورشة واحدة وتحولت إلى ٦ مصانع «مصنع القواذف والهاونات ومصنع التشكيلات الحديدية ومصنع الآلات والأجزاء الثقيلة ومصنع المعدات والماكينات الزراعية ومصنع الجلفنة على الساخن ومصنع التروس».

ثم تطور المشروع ليصبح «شركة حلوان للصناعات الحربية وآلات الورش» فى يوليو ١٩٧٠، وفى أغسطس ١٩٧٥ جرى تغيير الاسم إلى «شركة حلوان لآلات الورش- مصنع ٩٩٩ الحربى».

ونظرًا لتنوع مجال نشاط الشركة فى إنتاج الآلات والمعدات الميكانيكية المتنوعة، إضافة إلى آلات الورش، فقد أصبحت منذ فبراير ١٩٩٥ تحت اسم «شركة حلوان للآلات والمعدات»، وأصبحنا نستفيد من فائض الطاقة الإنتاجية للشركة لإنتاج منتجات مدنية مختلفة، وصارت تسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

■ ما منتجات الشركة؟

- تنتج الشركة «مخارط وفرايز ومكاشط ومثاقيب وماكينات تجليخ ومكابس»، كما تنتج آلات ورش النجارة «منشار صينية وماكينة التخانة ورابوه وراوتر وماكينة حلية والمنشار الشريط وماكينة التلسين والمنقار الجنزير والمنقار الأفقى وماكينة سن الكساتير ومكبس الخشب».

كما ننتج ماكينات متعددة لعمليات النجارة، والتى تقوم بـ٥ وظائف «منشار صينية ورابوه وتخانة وحلية ومنقار أفقى»، ما يوفر الوقت والمجهود للعميل الذى يستخدمها، وننتج معدات تخدم القطاع الزراعى، مثل معدات الميكنة الزراعية «أجهزة الرى المحورى والعزّاقات ورشاشات المبيدات بسعات مختلفة ٣٠٠ و٦٠٠ و١٠٠٠ لتر والمحشّات والمحاريث وسطّارات الحبوب».

وننتج معدات المحافظة على البيئة «مقطورات مياه متعددة الأغراض ومكابس الرايش المعدنى والمنسوجات والورق، وماكينات تكسير وبلورة البلاستيك ومكابس قش الأرز، وماكينات فرم المخلفات الزراعية الجافة والرطبة، وتجهيز العربات والمقطورات بجميع أنواعها».

ويجرى إنتاج جميع قطع الغيار من التروس والأعمدة بأنواعها، وجلفنة المشغولات الحديدية بطبقات الزنك والميكرون، كما تصنع الشركة براميل دباغة الجلود، وتجهز عربات توزيع ونقل الخبز، وتجهز أيضًا عربات شباب الخريجين.

ومن أحدث منتجات الشركة ماكينة الحلابة المفردة والمزدوجة «حلابة الأبقار النقالى M999»، التى تجرى عملية حلب الماشية «الأبقار» بطريقة آلية منظمة وآمنة باستخدام التقنيات الحديثة.

■ ما أبرز المشروعات القومية التى تشارك الشركة فى تنفيذها؟

- نشارك فى تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة، مثل «محطات تنقية ومعالجة المياه والمجازر الآلية وعنابر تسمين الدواجن»، وهناك تعاون مع شركة «ماز» لإنتاج وتصنيع العربات «الماز» بالتجهيزات المختلفة «خلاطة الخرسانة وسيارة قلاب وسيارة تنك مياه وونش وعربة كنس الشوارع وعربة كبس القمامة وعربة قلاب ونقل القمح وعربة نقل جنود».

كما توفر الشركة الآلات والمعدات التى تحتاجها جميع المدارس الفنية التى تتبع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب مراكز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، ونورّد منتجاتنا الزراعية إلى مختلف قطاعات الدولة، مثل وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، ويجرى توريد أجهزة الرى المحورى لمشروعات كبرى مثل الصالحية وتوشكى والعوينات، والشركة تمتلك جهازًا كاملًا لخدمات ما بعد البيع، حيث يجرى منح المشترى ضمانًا لمدة تصل إلى عام كامل على كل مُعدّة.

ونشارك، كذلك، فى منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع الشركات الشقيقة، إذ شاركنا فى تنفيذ مصنع تدوير المخلفات فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومصنع دار السلام بمحافظة سوهاج، ومصنع تونة الجبل بمحافظة المنيا، ورفع كفاءة مصنع دفرة بمحافظة الغربية.

وفى المرحلة الثانية من منظومة المخلفات شاركنا فى تنفيذ مصنع قويسنا بمحافظة المنوفية، ومصنع ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ورفع كفاءة محطات فرز محافظة جنوب سيناء، ونعمل على تنفيذ مشروع مصنع تدوير المخلفات بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ومصنع تدوير المخلفات بمدينة سمسطا فى محافظة بنى سويف.

■ ما الإمكانات التكنولوجية المتوافرة بالشركة؟

- «مصنع ٩٩٩ الحربى» يعمل بطريقة التشغيل العام «Universal Machining»، لتنفيذ جميع أنواع التشغيل والتشكيل للأجزاء الهندسية والمكونات، ثم تتم عملية التجميع للمنتج سواء عسكريًا أو مدنيًا، ما يتيح للشركة إنجاز مهمة تصنيع وتجميع المعدات، إلى جانب إجراء المعاملات الحرارية والسطحية والقياس والمعايرة.

وتقوم الشركة بجميع عمليات التشغيل، مثل الخراطة والقشط والثقب والتوسيع وتفتيح التروس والتجليخ وأعمال الصاج، إذ توجد بالشركة مجموعة متميزة من الماكينات التى تخدم العملية التصنيعية بمختلف المجالات.

على سبيل المثال، توجد بالشركة ماكينة الحلية للأخشاب «طراز ف ج ح ٢٦٠»، والتى تقطع الأخشاب حسب الشكل المُراد، إضافة إلى ماكينة الراوتر التى تقوم بعمليات تفريز الخشب وتخانة الخشب «طراز هيماتول ت.ح ٦٣٠» والتى تقوم بعملية مسح وتحديد تخانة الأخشاب بجميع أنواعها.

■ كيف يجرى تدريب العاملين؟

- هناك خطة سنوية يجرى تنفيذها بعناية لتدريب المهندسين والفنيين والعاملين بالشركة، وذلك لرفع كفاءتهم على مدار العام، سواء فى الداخل أو الخارج، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالاهتمام بالأيدى العاملة بالشركات التابعة للوزارة وتوفير بيئة عمل مناسبة.

وأود أن أشير إلى أنه لا يقتصر دور الشركة على تدريب العاملين بها من مهندسين وفنيين فقط، بل تسهم الشركة فى تدريب الطلبة والخريجين من مختلف الجامعات المصرية باعتبارهم ركيزة المستقبل، إذ يجرى عقد دورات تدريبية لخريجى كليات الهندسة بالجامعات والمعاهد المختلفة؛ بهدف تدريبهم لخوض غمار سوق العمل فى مجالات متعددة، مثل «تشغيل ماكينات التحكم الرقمى CNC، وصيانة آلات ومعدات الورش وأعمال النجارة وتشكيل المعادن، وأعمال اللحام».

ويحصل المتدرب على عدة مميزات، على رأسها الحصول على شهادة معتمدة من الإنتاج الحربى لنفس التخصص الذى يتم تأهيل المتدرب عليه؛ لتقديمها إلى جهة العمل التى يرغب فى العمل بها.

■ ما شهادات الجودة التى حصلت عليها الشركة؟

- الشركة حريصة على تحقيق أعلى مستويات الجودة فى العملية الإنتاجية، لذا نجحت فى الحصول على العديد من شهادات الجودة، مثل «شهادة الأيزو ١٤٠٠١ لعام ٢٠٠٤، والأيزو ٩٠٠١ لعام ٢٠٠٨، والأيزو ٤٥٠٠١ لعام ٢٠١٨، وشهادة OHSAS 18001 لعام ٢٠٠٧».

وهدفنا هو إنتاج منتجات تتميز بالجودة والكفاءة العالية، وبالتالى توجد عدة آليات لخروج المنتجات بكفاءة بنسبة ١٠٠٪، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ جميع خطوات التصنيع بالشركة بواسطة معامل قياس متخصصة ومعامل لتحليل الخامات، وجرت إضافة ماكينة القياس فى المحاور الثلاثة، وإضافة وحدة تصوير المعادن بالأشــعة السينية «X- RAY»، كما تمت إضافة جهاز اختبار الصلابة وجميع هذه الماكينات الحديثة تؤدى إلى الوصول لأعلى درجات الدقة فى قياس أبعاد وصلابة المنتجات، ويقوم قطاع الجودة بالشركة بفحص الخامات ومطابقتها بالرسومات، ويعاد الفحص مرة أخرى خلال كل مراحل الإنتاج بواسطة المختصين لضمان إنتاج منتج خالٍ من العيوب.

■ تعيين سيادتكم كرئيس مجلس إدارة للشركة جاء مؤخرًا فى ضوء خطة للتطوير.. كيف تلقيت الأمر؟

- هذا الأمر يعد شرفًا لى ومسئولية كبيرة، إذ يأتى تعيينى فى إطار خطة لتجديد الدماء بالإنتاج الحربى وتعيين رؤساء مجالس إدارات جُدد للشركات التابعة للعمل على تطوير الأداء لهذه الشركات، وأود أن أشير إلى أننى أعتبر نفسى من أبناء الإنتاج الحربى، فقبيل شَغلى منصب رئيس مجلس إدارة «حلوان للآلات والمعدات» كنت أشغل منصب رئيس قطاع الإمداد فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وهو ما جعلنى أقف على طبيعة العمل داخل الشركة كواحدة من كيانات الإنتاج الحربى بشكل أسرع، وسنعمل على تحسين بيئة العمل بالشركة، وسنسعى إلى زيادة حجم الإنتاج وتحسين الأداء؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى بدعم الباحثين والمبتكرين، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات التصنيع داخل خطوط إنتاج الشركة.