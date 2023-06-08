الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: استعمارات إفريقيا السابقة سبب عجزها عن تحقيق وحدة اقتصادية

تحديات القارة السمراء
تحديات القارة السمراء

قال أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن جميع أعضاء الكوميسا وباقي الدول الإفريقية لديها رغبة واضحة في تحقيق التكامل الاقتصادي، لكن لا يجب نسيان تاريخ هذه القارة حيث أغلب دول القارة كانت مستعمرة من قبل الكثير من الدول وبخاصة دول الغرب.

 تحديات القارة السمراء 

أكد سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أنه نتيجة هذه المستعمرات المتكررة مازالت بعض الدول الإفريقية تعمل وفق قانون الولاء والطاعة نظراً للسيطرة الكاملة من قبل المستعمر رغم الخروج من أراضي الدولة.

التدخلات الخارجية بإفريقيا

أضاف أنه حتى هذه اللحظة لم تُحقق الوحدة الاقتصادية في إفريقيا نتيحة التدخلات الخارجية عن طريق الاستعمار الذي له انعكاسات واضحة وهى عدم وجود استقرار سياسي وأمني بالمنطقة.

أحمد سعيد استاذ قانون دولي تحديات إفريقيا الاقتصاد الأخضر القاهرة الإخبارية

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