الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمزة الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلى لمباراة الطلائع فى الدورى

حمزة الجمل
حمزة الجمل

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه في مواجهة فريق طلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية

ودفع الجمل بتشكيل يغلب عليه الطابع الهجومي بقيادة التونسي فراس شواط.

ضم التشكيل الأساسي أحمد عادل في حراسة المرمي وباهر المحمدي ومحمد هاشم في الدفاع وظهيري الجنب محمد دسوقي ظهير أيسر وكريم عرفات ظهير أيمن وفي قلب الوسط سيرجي اكا ومحمد حسن ولاعب الوسط المتقدم أحمد مدبولي وفي الهجوم ياو أنور ومحمد الشامي، إلى جانب رأس الحربة فراس شواط.

ويسعى أبناء الجمل في حصد نقاط المباراة الثلاث ورفع الرصيد إلى ٣٦ نقطة والابتعاد عن شبح الهبوط في ظل مواجهة منافس شرس هو طلائع الجيش ورصيده ٢٩ نقطة.

الاسماعيلى مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش تشكيل الإسماعيلي حمزة الجمل الدوري الممتاز

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