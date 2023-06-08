قناة الناس.. أيمن الحجار: إفشاء الأسرار الزوجية من أعظم الذنوب (فيديو)

وجه الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، رسالة لكل زوجين يبحثان عن حياة أسرية سعيدة، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على سرية العلاقات الأسرية لبناء أسرة مستقرة نافعة للدين والوطن.

وأضاف الحجار خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن طرفي العلاقة الزوجية ملزمان بالحفاظ عليها، فالزوجة أمانة الله، وفقًا لقول رسولنا الكريم في وصيته للرجال بالنساء: "فما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم".

وأوضح الحجار أن الزوجة عليها مقابل وهى والحفاظ على عرض زوجها، وعلى بيتها، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف "اتَّقوا اللهَ في النساءِ؛ فإنَّكم أخذتُموهنَّ بأمانةِ الله، واستحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ الله، وإنَّ لكم عليهنَّ ألَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحًدا تكرهونَه".

وتابع: "الحياة مبنية على أداء الحقوق والأمانات، فإفشاء أسرار الزوجية خيانة للأمانة، من أعظم الذنوب يوم القيامة وأشر الأعمال"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

