خبير طاقة: مصر من أكبر مصادر الطاقة المتجددة فى المنطقة

قال عادل الشحات، أستاذ الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، إن التنمية في أي مجتمع مرتبطة بالأمن والاستقرار، لذا حديث وزير الخارجية الأمريكي اليوم عن محاربة داعش أمر طبيعي؛ لأن التنمية لن تقوم بدولة غير مستقرة.

الطاقة النظيفة بالقارة السمراء

أضاف الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكوميسا مكان فريد، حيث يجمع هذا التحالف بين شرق وجنوب إفريقيا.

وتابع: أن مصر أصبحت من أكبر مصادر الطاقة المتجددة في الاقتصاد والطاقة الخضراء قي المنطقة والقارة الإفريقية بالكامل، لافتًا إلى أن مصر تمتلك كوادر وخبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، لذا العلماء المصريون على أتم الاستعداد للمشاركة في المشروعات التنموية بالقارة السمراء الخاصة بالطاقة المتجددة.

الخطة المصرية التنموية

وتابع "الرئيس السيسي في ٢٠٢١ قدم خطة رائعة بمناسبة قيادة مصر لمجموعة الكوميسا، ويحب تفعيل تلك الخطة الآن والعمل على تنفيذها، خاصة أنها مرتبطة بتعزيز التنمية الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة في إفريقيا".

واستطرد: "هذه الخطة سيتم تعزيزها من خلال فعل شراكات بحثية بين الوزارات المعنية مع مثيلتها في الدول الإفريقية من أجل توعية تلك الدول بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات التنموية بإفربقيا بالتعاون مع الولايات المتحدة".