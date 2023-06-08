الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير طاقة: مصر من أكبر مصادر الطاقة المتجددة فى المنطقة

الطاقة النظيفة بالقارة
الطاقة النظيفة بالقارة السمراء

قال عادل الشحات، أستاذ الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، إن التنمية في أي مجتمع مرتبطة بالأمن والاستقرار، لذا حديث وزير الخارجية الأمريكي اليوم عن محاربة داعش أمر طبيعي؛ لأن التنمية لن تقوم بدولة غير مستقرة.

 الطاقة النظيفة بالقارة السمراء 

أضاف الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكوميسا مكان فريد، حيث يجمع هذا التحالف بين شرق وجنوب إفريقيا.

وتابع: أن مصر أصبحت من أكبر مصادر الطاقة المتجددة في الاقتصاد والطاقة الخضراء قي المنطقة والقارة الإفريقية بالكامل، لافتًا إلى أن مصر تمتلك كوادر وخبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، لذا العلماء المصريون على أتم الاستعداد للمشاركة في المشروعات التنموية بالقارة السمراء الخاصة بالطاقة المتجددة.

 الخطة المصرية التنموية

وتابع "الرئيس السيسي في ٢٠٢١ قدم خطة رائعة بمناسبة قيادة مصر لمجموعة الكوميسا، ويحب تفعيل تلك الخطة الآن والعمل على تنفيذها، خاصة أنها مرتبطة بتعزيز التنمية الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة في إفريقيا".

واستطرد: "هذه الخطة سيتم تعزيزها من خلال فعل شراكات بحثية بين الوزارات المعنية مع مثيلتها في الدول الإفريقية من أجل توعية تلك الدول بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات التنموية بإفربقيا بالتعاون مع الولايات المتحدة".

عادل الشحات أستاذ طاقة التنمية الاقتصادية الخضراء القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل شقتها بدارالسلام

محافظ أسيوط ينعى الرائد مصطفى عبدالرازق شهيد مداهمة أمنية بمركز الفتح

ثورة في قوانين وتشريعات السياحة والآثار

حسن الفندى: حصر احتياجات المصانع من السكر الخام حتى فبراير المقبل

الزمالك يدخل فى "مفاوضات جادة" مع طارق حامد.. واللاعب: "هفكّر"

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس