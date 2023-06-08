"بنزيما" يكشف سبب اختياره اتحاد جدة وموقف عائلته

أعرب كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق، مثنيًا على المملكة العربية السعودية، ومشددًا على رغبته في مواصلة تحقيق الإنجازات.

وقال بنزيما في مقابلة رسمية مع الحساب الرسمي للنادي: "سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، إنه شعور رائع، بالتأكيد هو تحد جديد وحياة جديدة وأنا متحمس لبدء التدريب مع الفريق".

أضاف: "لماذا اخترت الاتحاد؟ لأنه أحد أفضل الأندية في المملكة، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وشغوفة ولديه العديد من الألقاب".

أردف: "لماذا السعودية؟ لأنني مسلم وهى دولة مسلمة، طالما أردت أن أعيش هنا لعبت لمدريد وحققت الألقاب، وفخور أنني تمكنت من اللعب لمدريد وإنهاء مسيرتي بهذه الطريقة".

واستكمل: "أتمنى أن أتمكن من إضافة خبرتي الكروية لفريقي الجديد، والأهم من ذلك تحقيق الألقاب فأنا أحب تحقيق الألقاب؛ إنه فصل جديد بالنسبة لي، وأرغب أن أساهم في تقدم النادي لمكانة أعلى من التي يحتلها الآن على الرغم من كونه في القمة".

وتابع "أود أن أساهم في الارتقاء بالنادي، فهو ناد يمتلك الكثير من الشغف وينتمي للقمة ملعب النادي استثنائي، وكما قُلت وأكرر ذلك هناك الكثير من الشغف، الجماهير هم الأهم وذلك الشغف يمنحنا كلاعبين حافز لنصبح الطرف الأفضل في الملعب".

وعن كريستيانو رونالدو، قال: "رونالدو متواجد هنا وهو صديقي من الرائع رؤيته في السعودية، وهو ما يمثل توجه السعودية وتقدم مستوى كرة القدم هنا، وهذا الأمر مهم على الصعيد الدولي".

وأكمل: “الألقاب مهمة جدًا ومن الصعب تحقيقها ولكن ليس مستحيلا؛ في جميع الأحوال سنفعل كل ما بوسعنا، وأود أن أحقق هذا اللقب من أجل الجماهير والنادي، حتى لو كان الأمر صعبًا فمع الطموح والتنافسية والموهبة يمكننا الفوز”.

عن طموحاته، قال: “لدىّ طموح كبير وأود تحقيق إنجازات رائعة هنا، لأن هذا مهم بالنسبة لي وللسعودية والنادي، وأرغب في تكوين رابط خاص بيني وبين الجماهير، وأن أترك خلفي إرثًا خالدًا، فأنا أحب كرة القدم كما أرغب في تقديم أداء مميز في الملعب”.

وأوضح "أنه تحد جديد ولدي روح منافسة عالية أدفع نفسي بها للوصول إلى مستويات أعلى، لهذا السبب سأكون على أتم الاستعداد لإظهار إمكاناتي".

وواصل: "هناك أسماء كبيرة تلعب هنا، كريستيانو رونالدو في جانب واليوم أنا متواجد هنا أيضًا، لذا من المهم إظهار أن كرة القدم السعودية بإمكانها أن تحقق تأثيرًا دوليًا، لأن المسألة ليست محصورة حول اللعب في السعودية أو عدم تقديم الأداء الجيد بل العكس، يجب أن أستمر وأقدم ما يعكس النجاح الذي حققته في أوروبا؛ وأن أجلبه معي للسعودية".

واسترسل: "في جميع الأحوال أنا هنا للمساهمة في الارتقاء بالسعودية والقيام بأشياء جيدة، الأمر مختلف عن أوروبا زُرت السعودية في السابق ولدي شعور رائع تجاه ذلك البلد والأهم أنها دولة مسلمة ومحبوبة وجميلة؛ بالنسبة لي إنه المكان الذي أريد أن أتواجد فيه، من المهم بالنسبة لي أن أتواجد في دولة مسلمة، وأشعر فيها بحب الناس لي وتمنحني الفرصة لخوض تجربة جديدة وأنا متحمس لتواجدي هنا".

وواصل: "أرغب في التحدث بالعربية بطلاقة فهي مهمة بالنسبة لي، وهناك أشياء أخرى مهمة فمكة قريبة من هنا وكشخص مؤمن هذا الأمر مهم بالنسبة لي، وهذا هو المكان الذي سأشعر فيه أنني في أفضل حالاتي".

وعن موقف عائلته من التوقيع لاتحاد جدة: "عندما تحدثت مع عائلتي عن التوقيع للسعودية، كانوا جميعًا سعداء للغاية لذا سينتقل جميعهم معي وهذا أمر مهم، أعلم أن السعودية هي المكان الأنسب لنا".

ووجه رسالة للاعبي كرة القدم الشباب قائلًا: “رسالتي لكل الشباب الذين يلعبون كرة القدم ويحبونها هي أن يبنوا أحلامهم على العمل الجاد ويحترموا قواعد اللعبة، والاستمتاع بلعب كرة القدم وعدم الاستسلام، يمكننا دائمًا تحقيق الأهداف ما دمنا نعمل بجد، واحتفظ بحلمك في زاوية عقلك، كرة القدم مهمة للجميع للرجال والنساء وهو أمر جيد، من المهم أن تكون داعمًا، ونحن هنا لتقديم الدعم سواء للرجال أو النساء”.

وأنهى تصريحاته: "في جميع الأحوال سأفعل كل شيء من أجل التتويج بالألقاب، وتسجيل الأهداف وإظهار موهبتي لإرضاء الجماهير والنادي والرئيس، وأتمنى أن نحظى بموسم مميز ونواصل التقدم بالنادي إلى القمة، حيث يجب أن يتواجد دائمًا".