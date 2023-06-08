الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023

الابتدائي الأزهري
الابتدائي الأزهري

ننشر لكم نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري وأولياء أمورهم عبر محرك البحث «جوجل»، و أعلن الأزهر الشريف موعد الإعلان عن النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري الترم الثاني 2023

وفي هذا الصدد، كشف الأزهر الشريف موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج  خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مراجعتها للتأكد من عدم وجود أخطاء بها ورصد الدرجات في كافة المواد الدراسية للطالب.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري الترم الثاني 2023

ويستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، الحصول علي النتائج من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والانتهاء من عملية التصحيح وأعمال الكنترول، وجمع ورصد وتجميع درجات، ويتم الإعلان عنها عبر الرابط التالي:
https://www.azhar.eg/splash.html

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023

يتيح للطلاب والطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2022-2023، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب/ة الدخول علي رابط بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط التالى:
https://www.azhar.eg/splash.html
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة إختيار أيقونة «خدمات الأزهر الشريف».
الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة إختيار أيقونة «نتائج الشهادات الأزهرية».
الخطوة الرابعة:علي الطالب/ة ادخال رقم جلوس الطالب.
الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.
الخطوة السادسة: علي الطالب/ة الضغط على كلمة «عرض النتيجة».
وأخيراً تظهر أمامك النتائج عند اعتمادها و ظهورها رسمياً.
 

توزيع درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

جاء توزيع درجات الصف السادس الابتدائى الأزهري علي النحو التالي:

• مادة اللغة العربية: 50 درجة.
• مادة القرآن الكريم: 50 درجة.
• مادة الرياضيات: 50 درجة.
• مادة التربية الإسلامية: 50 درجة.
• مادة العلوم: 25 درجة.
• مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.
• مادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

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رابط بوابة الأزهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

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