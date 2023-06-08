“اتحاد عمال مصر”: نتطلع للخروج بتوصيات تواجه تحديات عالم العمل الدولي

شارك هشام رضوان أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في أعمال لجنة المناقشة العامة حول الانتقال العادل نحو اقتصاديات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، بمؤتمر العمل الدولي.

وقال رضوان نتطلع للخروج بتوصيات تواجه تحديات عالم العمل الدولي، والمزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة المشاريع، لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بشكل أوسع، يشمل جميع الدول في العالم.

وأكد هشام رضوان أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه تم خلال انعقاد لجنة الانتقال العادل عرض عدة بنود للمناقشة منها: المضي قدمًا بانتقال عادل في صفوف الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية من خلال: زيادة تطوير وتنفيذ السياسات والتدابير المتكاملة في مختلف مجالات السياسة العامة، بما في ذلك السياسات الصناعية والتكنولوجيا، وذلك بالإضافة إلى تمويل هذه السياسات والتدابير الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي التنسيق المؤسسي واتساق السياسات على كافة المستويات، وتطبيق معايير العمل الدولية.

كما تمت مناقشة الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في عملية الانتقال، لا سيما مع المجتمعات المحلية والأشخاص المتضررين، بالإضافة إلى الأولويات الاستراتيجية التي ينبغي أن تنتهجها منظمة العمل الدولية لمساعدة هيئاتها المكونة، وكيف يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تلعب دورا مركزيا في التنسيق متعدد الأطراف من أجل انتقال عادل، بما في ذلك من خلال الشراكات.

وأضاف رضوان، أن هذا الاجتماع يهدف إلى التحاور وتبادل وجهات النظر والتعاون والتوافق فيما بين الوفود المشاركة بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات البلدان العربية ومصالحها المشتركة وتضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في مطالبات العمل والعمال والتنمية الشاملة لصالح المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف – بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ووزير العمل حسن شحاتة، ومحمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والوفد المرافق معه، والذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 طرف العمل الثلاثة“ حكومات وأصحاب الأعمال والعمال ”حول العالم.