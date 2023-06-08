مصطفى بكرى: 30 يونيو كانت رسالة للجيش بإنقاذ الوطن

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن هناك حربًا ممنهجة ومحاولات مستميتة لأخونة الدولة وطمس هويتها.

أضاف بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الخميس، أن هناك تفاصيل غائبة عن البعض ومحاولات عديدة لإثارة الفتنة وإهانة القضاء والسعي لتفكيك مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها الشرطة.

أشار إلى أن هناك محاولات للاحتكاك واستفزاز الجيش المصري، وهناك أسرار مهمة لا بدّ أن يعرفها الجميع؛ حتى لا يفلت من يدّعون وقائع غير صحيحة ويسمي ما حدث بالانقلاب.

وأكد أن الشعب المصري الذي ثار في 30 يونيو بأكثر من 33 مليون مواطن هى رسالة لجيش مصر، ورسالة لإنقاذ هذا الوطن قبل أن تندلع الحرب الأهلية وحماية الدولة ومؤسسات الدولة وهوية هذا البلد.