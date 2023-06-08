مجلس مرفق الكهرباء يصدر قرارات لترسيخ الحياد التنافسى وتشجيع الاستثمار

اجتمع اليوم مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، وذلك للنظر في العديد من الموضوعات وطلبات التراخيص للقطاع الخاص.

وقد أصدر مجلس الإدارة العديد من القرارات المهمة، والتي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيلًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأهمها:-