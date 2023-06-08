الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس مرفق الكهرباء يصدر قرارات لترسيخ الحياد التنافسى وتشجيع الاستثمار

مجلس إدارة جهاز تنظيم
مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

اجتمع اليوم مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، وذلك للنظر في العديد من الموضوعات وطلبات التراخيص للقطاع الخاص.

وقد أصدر مجلس الإدارة العديد من القرارات المهمة، والتي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيلًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأهمها:-

  • الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص، وعدم التمييز بينهما إعمالًا لمبدأ الحياد التنافسي.
  •  تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقًا.
  • إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشاؤها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.
  •  إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.
  • الموافقة على إصدار عدد 31 تصريحًا وترخيصًا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).
الكهرباء مرفق قرارات ترسيخ

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