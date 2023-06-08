خالد الجندى يوجه رسالة لمَن يحج بيت الله دون زيارة المدينة

وجه خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لمن يحج بيت الله الحرام دون زيارة المدينة، مؤكدًا أن النبي عليه السلام له من الحقوق ما ليس لغيره.

واستدل الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc" بحديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن الرسول (ص) قال:"يأتي على النَّاسِ زمانٌ يدعو الرَّجلُ ابنَ عمِّه وقريبَه:هلُمَّ إلى الرَّخاءِ هلُمَّ إلى الرَّخاءِ والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمونَ والَّذي نفسي بيدِه ما يخرُجُ أحدٌ منها إلَّا أخلَف اللهُ فيها خيرًا منه ألَا إنَّ المدينةَ كالكيرِ تُخرِجُ الخبَثَ ولا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تنفيَ المدينةُ شرارَها كما ينفي الكيرُ خبَثَ الحديدِ".

لماذا سمي البيت العتيق بذلك؟

تابع أن النبي (ص) قال: "إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق"، لافتًا إلى أن البيت العتيق سمي بذلك إما لأنه القديم، أولأن الله يعتق رقبة من زاره.