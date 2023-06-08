برلماني: مصر بدأت علاقاتها الاستراتيجية بدول "الكوميسا" قبل ربع قرن

قال الدكتور أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تعليقا على أعمال القمة الثانية والعشرين لـ "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوكاسا، إن العلاقة بين مصر ودول الكوميسا علاقة شراكة استيراتيجية بدأت منذ عام 1998 وتم منذ ذلك الوقت اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التى ساهمت بشكل كبير فى تعميق التكامل فى عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا.

وقال “شلبي” إن تولى مصر رئاسة الكوميسا فى أعقاب جائحة كورونا وضع على عاتقها عدد من المسؤليات الى جانب رؤيتها والأهداف المحددة التى ارتكزت على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، تنمية التجارة البينية، تعزيز التكامل القارى، التكامل الصناعى الإقليمي، مشروعات البنية التحتية، تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، وأمن الطاقة، وغيرها وغيرها من المبادرات والمشروعات التى تهدف الى زيادة الانتاجية والتعاون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت بشكل كبير فى تحقيق رؤيتها وأهدافها خلال رئاستها للكوميسا وهو ما تشير اليه زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسا لتصل الى 13 مليار دولار فى عام 2022 وهى القيمة الأعلى منذ انشاء منطقة التجارة الحرة، وكذلك ارتفاع قيمة صادرات مصر الى 10,9% والواردات الى 42,4% من والى دول الكوميسا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن كثير من الجهود بذلت فى قطاع البنية التحتية والربط بين الدول الأعضاء لتنمية التجارة البينية كمشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذى لايزال يحتاج الى حشد الموارد المالية، الى جانب طريق القاهرة كيب تاون الذى سيساهم فى الربط بين 9 دول أفريقية وسيساهم فى زيادة حركة التجارة بين الدول الأفريقية وخدمة شعوبهم، بالإضافة الى أهمية الاستفادة من قدرات الدولة المصرية على تقديم الخدمات اللازمة لانشاء المشروعات العملاقة لما للشركات المصرية من الخبرات والكفاءات اللازمة لتنفيذ المشروعات بمعايير عالمية وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ملف الصحة من الملفات الاستراتيجية التى تحتاج الى الاهتمام المتزايد بشكل مستمر، فقد طرحت مصر عدد من المقترحات كإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، وتقديم 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة الى حث وتشجيع الاستثمارات فى المجال الطبى الافريقى من خلال استضافة المؤتمرات الطبية والإستثمار فى توطين صناعة الدواء.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أنه مع التغيرات السريعة التى طرأت على العالم وتأثر بشكل كبير على القارة الأفريقية فى مختلف النواحى الاقتصادية، ما زال أمامنا الكثير ويجب على جميع الدول الأعضاء تذليل كافة العقبات! فالقارة الإفريقية تتمتع بامكانات هائلة وعدد سكان يصل الى أكثر من 583 مليون نسمة وناتج محلي اجمالى حوالى 805 مليارات دولار ويبلغ حجم تجارتها مع العالم الخارجى حوالى 324 مليار دولار، لذا فان تحقيق أهداف الكوميسا بشكل أعمق سيساهم بشكل أكبر فى تغيير أحوال القارة الافريقية وشعوبها.