من الضعف الجنسي للسرطان.. أمراض خطيرة يسببها التدخين

يعد التدخين من العادات السيئة التي تساهم بشكل كبير في زيادة نسب الإصابة بالأمراض الخطرة والمزمنة، حيث يضر تدخين السجائر تقريبًا بكل أعضاء الجسم ويسبب العديد من الأمراض ويقلل من صحة المدخنين بشكل عام، وفقًا لما ذكره موقع "cdc".

التدخين هو عادة سيئة تنتشر بين الكثير من الناس، خاصة المراهقين وهو يتمثل في استنشاق دخان السجائر أو "الشيشية" أو غيرها من المواد التي تحتوي على التبغ، فالتدخين يسبب الإدمان على مادة النيكوتين الموجودة في التبغ، وهذا ما يجعل الشخص يشعر بالرغبة في التدخين باستمرار.

أكد الأطباء والكثير من الدراسات الطبية، أن التدخين له آثار سلبية كبيرة على صحة الفرد والمجتمع، فهو يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل سرطان الرئة، أمراض القلب، السكتة الدماغية الضعف الجنسي، العقم، والإجهاض، كما أن التدخين يؤثر سلباً على المظهر الخارجي للشخص، فهو يسبب تلف الأسنان واللثة، الجلد، الشعر، والأظافر، ففي السطور التالية نرصد الأمراض التي تزداد بسبب التدخين.

سرطان الرئة:

سرطان الرئة أحد أخطر أضرار التدخين على صحة المدخن، فوفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن 70% من حالات سرطان الرئة تحدث بسبب التدخين.

كما أن سرطان الرئة يتطور نتيجة تلف خلايا الغشاء المبطن للشعب الهوائية بفعل المواد الكيميائية المسرطنة الموجودة في دخان التبغ، حيث أنه من الأمراض التي يصعب اكتشافه في مراحله المبكرة.

أمراض القلب:

هى أمراض تصيب عضلة القلب أو شرايينه أو صماماته أو غشاءه، فالتدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25%، حيث يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، وزيادة كثافة الدم، وارتفاع ضغط الدم، وتضيق الشرايين، وتكون الجلطات.

كل هذه العوامل تجعل القلب يعمل بجهد أكبر، وتقلل من تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم، فهذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

الالتهاب الرئوي المزمن:

من الأمراض المزمنة التي تصيب الرئتين، ويتسبب في صعوبة في التنفس وسعال مزمن وإفرازات صديدية، فالتدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بالالتهاب الرئوي المزمن، حيث يؤدي إلى تهيج والتهاب الشعب الهوائية، بالإَافة إلى تدمير الحويصلات الهوائية، وانخفاض قدرة الرئتين على امتصاص الأكسجين.

الضعف الجنسي:

يعتبر الضعف الجنسي من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على المدخن، فهو عدم قدرة الرجل على تحقيق أو الحفاظ على انتصاب كافٍ لاتمام علاقة جنسية.

وأكد الخبراء أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالضعف الجنسي بنسبة 50%، فهو يؤثر سلباً على صحة الأوعية الدموية المغذية للقضيب، ويقلل من تدفق الدم إليه.

العقم:

عدم قدرة المرأة على حمل أو إكمال حملها، أو عدم قدرة الرجل على إخصاب المرأة، فالتدخين يزيد من خطر الإصابة بالعقم لدى كلا الجنسين، حيث يؤثر سلباً على صحة وجودة وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال.