طبيب يكشف أسباب الإصابة بمرض "مقاومة الأنسولين"

كشف د. رضا لبط، ممارس عام طب الأسرة، أسباب الإصابة بمرض مقاومة الأنسولين وطرق الوقاية منه وكيفية اكتشاف إصابة الشخص بمرض الإنسولين، خاصة مع زيادة عدد المرضي خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدًا من الفتيات والسيدات.

قال لبط، لـ"الدستور": "يوجد الكثير من العوامل والأسباب التي تزيد الإصابة بمرض مقاومة الإنسولين، خاصة عند السيدات من بينها تاريخ العائلي في هذا (وراثة)، إضافة إلى النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص من بينها الإفراط في تناول السكريات والأطعمة التي تحتوي على الدهون، بجانب الإكثار من تناول المشروبات الغازية".

أضاف أنه من ضمن الأسباب التي تسبب الإصابة بمرض مقاومة الإنسولين هو الضغوط النفسية التي يتعرض لها الشخص على مدار يومه، وما يواجه من توتر وقلق طوّال الوقت، ويتسبب هذا في الإكثار من تناول الطعام ما يسبب له سمنة مفرطة، فكل هذه الأسباب تكون عامل مهم في إصابة الشخص بمرض مقاومة الإنسولين".

وعن أعراض الإصابة بالإنسولين، أكد ممارس طب الأسرة أن الشعور بالإجهاد وعدم قدرة الشخص على التركيز، وانتفاخات في البطن، بجانب زيادة في الوزن بشكل ملحوظ وشعور الشخص الدائم برغبة ملحة في النوم، وعدم القدرة على الاستيقاظ لوقت طويل، بجانب تغير الحالة المزاجية التي يُصاب به الإنسان أثناء إصابته بمرض مقاومة الإنسولين، وأخيرًا من ضمن هذه الأعراض هو وجود بقع غامقة اللون وخشونه في عددٍ من الأماكن من بينها منطقة الرقبة.

وطرق علاج إصابة الشخص بمقاومة الإنسولين، قال: "محاول الشخص المصاب بزيادة في الوزن بممارسة التمارين الرياضية لإنقاص الوزن، بجانب تناول غذائ صحي، بالإضافة إلى تغيير العادات الغذائية السيئة، تناول فيتامين د، النوم وتجنب الضغوط النفسية، والمتابعة الجيدة مع الطبيب الذي يقرر جرعة العلاج التي سيسير عليها المصاب".