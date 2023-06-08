وزارة العمل: طلبات عمالة الحج وصلت لـ25.6 ألف عامل.. وتوسيع فرص العمل للعمالة المصرية في اليونان وصربيا (حوار)

أكد الدكتور ياسر غازي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة لم تؤثر على حجم الطلب على العمالة المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن مصر تسعى مؤخرًا لعقد اتفاقيات ثنائية مع عدة دول لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية مثل اليونان وصربيا وغيرها.



وأضاف غازي في حواره لـ"الدستور"، أن قطاعات (التعليم، التشييد والبناء، القطاع الصحي)، هي الأكثر طلبا على العمالة المصرية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت.



وإلى نص الحوار..



كم تبلغ عدد العمالة المصرية بالخارج، وما هي أكثر الدول التي تتواجد بها؟



يبلغ عدد العمالة المصرية حتى 31 ديسمبر 2022 في الدول التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي وهي 8 دول نحو 4.5 مليون مصري تقريبا، وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول التي تتواجد بها عمالة مصرية.



ماذا عن فرص العمل التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي للمصريين بالخارج؟



استطاعت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج خلال عام 2022 توفير نحو 177 ألف فرصة عمل.

هل الأزمات الاقتصادية العالمية آثرت على طلب العمالة المصرية للخارج؟ وكيف تم تجاوز ذلك؟

لا لم تؤثر، حيث تسعى مصر مؤخرا لعقد اتفاقيات ثنائية مع عدة دول لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية مثل اليونان وصربيا وغيرها.



ما هي أكثر المهن المطلوبة للمصريين للعمل بالخارج؟ وفي أي من الدول؟



هناك طلبات كثيرة على العمالة المصرية في العديد من الدول، بما يتميز به المصري من مهارات كبيرة، ومن أكثر الوظائف طلبا هي في قطاعات (التعليم، التشييد والبناء، القطاع الصحي)، وتكثر تلك الطلبات في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.



ما هو دور مكاتب التمثيل العمالي في استرداد حقوق العمالة في الخارج؟



مكاتب التمثيل العمالي هي عبارة عن مكاتب فنية تابعة لوزارة القوى العاملة، بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ويبلغ عددها تسعة مكاتب في ثمان دول هي (إيطاليا، السعودية، الكويت، الأردن، الإمارات، قطر، لبنان، والعراق)، ومن أهم مهامها الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، حيث تستقبل هذه المكاتب العديد من الشكاوى من كافة الجهات بشكل يومي، ويقوم أعضاء المكتب بالعمل على حلها، والتدخل بشكل ودي لدى أصحاب الأعمال لحل الخلافات بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى إرشاد العامل إلى الطرق القانونية الواجب اتباعها في حال تعذر الحل الودي، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة حتى يحصل العامل على مستحقاته.



هل سيتم افتتاح مكاتب تمثيل عمالي قريبًا؟ وفي أي من الدول؟



تسعى وزارة القوى العاملة خلال الفترة الراهنة لإعادة فتح مكتبي بني غازي وطرابلس بدولة ليبيا الشقيقة.

ما هي طرق التأكد من صحة الوظائف المتوفرة بالخارج؟

يجب على أي مواطن مصري يحصل على أي وظيفة بالخارج، التوجه مباشرة لوزارة القوى العاملة، وإطلاع المسؤولين هناك على فرص العمل التي حصلوا عليها، حيث تقوم الوزارة بدورها إرسال تلك الوظائف لمكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، والتأكد من جدية تلك الوظائف وسلامتها، قبل سفر العامل، وتقديم كافة المساعدات المتاحة له.

ما هي نتائج أعمال مكاتب التمثيل خلال ال3 أشهر الأولى من العام الجاري 2023؟

قمنا خلال الربع الأول من هذا العام بتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل، وحل نحو 1370 شكوى عمالية، وتقديم 25 ألف استشارة عمالية للعمال وأصحاب الأعمال.

كما نجحنا في تحصيل مستحقات للعمالة المصرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2023، بنحو 131 مليون جنيه.

هل يتم تدريب الشباب المسافر للعمل بالخارج قبل السفر؟

نعم، وزارة القوى العاملة تقدم دورات تدريبية لكافة الشباب الراغبة في الحصول على تدريب، سواء كانت للعمل في الخارج أو في الداخل، حيث لدينا مراكز تدريب مهني ثابتة ومتنقلة في كافة محافظات مصري، تقدم فرص التدريب للشباب من الجنسين على جميع المهن المتاحة، وتصل تلك المراكز للشباب في القرى والمناطق البعيدة داخل المحافظات المختلفة، كما يتم إخضاعهم لبرنامج قياس مستوى المهارة.

ماذا عن عمالة الحج هذا العام؟

يتم حاليا التنسيق بين الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، ومكتبي التمثيل العمالي في المملكة العربية السعودية، حتى يتم توفير العمالة المطلوبة من خلال شركات إلحاق العمالة في المملكة، ومصر، وذلك للحفاظ على حصة مصر من هذه العمالة، حيث بلغ عدد العمالة المطلوبة في الموسم الماضي نحو 22 ألف عامل، أما الموسم الحالي بلغ عدد العمالة المطلوبة حتى الآن 25 ألف و685 عامل، وهذا ليس رقم نهائي، حيث مازالت التفويضات ترد إلى الإدارة طلبا للعمالة المصرية لموسم الحج والعمرة لعام 1444هـ.