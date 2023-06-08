الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية السعودية: التطرف والإرهاب لا يرتبط بعِرق أو دين

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن تهديد تنظيم داعش يشمل العالم بأكمله وليس دول المنطقة وحدها.

وأكد الأمير فيصل، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التطرف والإرهاب لا يرتبط بعرق أو دين.

أضاف أن السعودية تسير على قدم وساق للتخلص من العناصر التي تؤدي إلى اضطراب المنطقة، لافتًا إلى أنه يجب مواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان، حتى لا تكون المنطقة أرضا خصبة لاستقطاب تلك العناصر.

فيصل بن فرحان تنظيم داعش تهديدات داعش القاهرة الإخبارية الخارجية السعودية

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