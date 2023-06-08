الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تطلق أعمال المجمع المقدس

كنيسة
كنيسة

انطلقت أعمال المجمع المقدّس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدورته العادية في المقرّ البطريركي في العطشانة بلبنان.

جاء ذلك مع الدخول في زمن العنصرة، وبدعوة من  البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، واستهلّ صباح اليوم المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية جلساته في المقر البطريركي في العطشانة.

يحضر المجمع المقدّس  مطارنة الأبرشيات المنتشرة في كل أنحاء العالم.

بدأت أعمال الدورة العادية للمجمع المقدس صباح يوم الثلاثاء الماضي، بصلاة الصباح تلتها الصلاة الخاصّة بالعنصرة ودعوة الروح القدس، ثمّ عقد الآباء جلسةً افتتاحيةً تمّ فيها عرض جدول الأعمال والمواضيع المزمع دراستها في الجلسات المجمعية، وبدأوا بدراسة البنود المطروحة.

يستمر المجمع المقدس حتى يوم السبت 10 من الشهر الجاري حيث سيُتلى في ختامه بيان يعبّر عن المقررات والعناوين العريضة التي تم التداول فيها. 

 

اغناطيوس افرام أعمال الدورة العادية أغناطيوس افرام الثاني اسة البابا تواضروس الثاني الأرثوذكسي الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023

متحدث الخارجية: خالص المواساة لفرنسا فى حادث الطعن بمدينة «أنسى»

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد فى مصر منذ عشرين عامًا

عمال مصر يطالب العمل الدولي بتقديم دعم إضافي للتغلب على التحديات

رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء المجلس الاستشارى الاقتصادى

"بنزيما" يكشف سبب اختياره اتحاد جدة وموقف عائلته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس