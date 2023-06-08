كل ما تريد معرفته عن أمراض الجهاز الهضمي وكيفية الوقاية منه

"البطن هي بيت الداء"، يعتبر الجهاز الهضمي من أهم أجهزة الجسم، حيث يقوم بتحليل الطعام وتفكيكه إلى مكوناته الأساسية ليتم امتصاصها من الجسم، ولكن، قد يتعرض هذا الجهاز الحساس لبعض الأمراض.

وأكد الأطباء بموقع "clevelandclinic" الطبي، أن أمراض الجهاز الهضمي تؤثر على الأمعاء، من الفم إلى فتحة الشرج، حيث تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، ففي السطور التالية يرصد الأطباء قائمة الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.

التهاب المعدة:

يعتبر من الأمراض الشائعة في الجهاز الهضمي ويتميز بالتهاب بطانة المعدة، وقد يسبب آلام المعدة وحرقان في المريء والدوخة والغثيان وفقدان الشهية، ويمكن الوقاية من هذه الحالة بتنظيم النظام الغذائي وتقليل تناول الأطعمة الحارة والدهنية والمقلية.

التهاب الأمعاء الدقيقة:

يحدث هذا المرض نتيجة التعرض للعدوى البكتيرية أو الفيروسية، ويسبب الإسهال والغثيان وآلام البطن، ومن الوقاية من هذه الحالة تجنب تناول الأطعمة غير المطهوة بشكل جيد والحفاظ على نظافة الأيدي.

التهاب القولون التقرحي:

يتميز بالتهاب القولون الكبير، ويسبب الإسهال الدموي وتقرحات الأمعاء وآلام البطن، ويمكن الوقاية من هذه الحالة بتناول الأطعمة الغنية بالألياف وتجنب التوابل والأطعمة الحارة واللحوم الحمراء.

القرحة المعوية:

يتميز بتكون قرح في جدار المعدة أو الأمعاء الدقيقة، ويسبب الإسهال والتقيؤ والحرقة وآلام البطن، حيث ينصح بتجنب التدخين والإكثار من شرب الماء وتجنب الأطعمة الحامضة والمنبهات.

الإمساك:

يعتبر من الأمراض الشائعة في الجهاز الهضمي ويحدث بسبب عدم امتصاص الماء بشكل كافٍ في الأمعاء، ويسبب صعوبة في الإخراج وآلام البطن، وفي هذه الحالة يمكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحرص على شرب السوائل للوقاية من هذا المرض.

يمكن الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي بتحسين العادات الغذائية وتجنب الأطعمة الضارة والمحافظة على نظافة الأيدي وتجنب التعرض للعدوى البكتيرية والفيروسية، فعند الشعور بأي أعراض غير طبيعية يجب استشارة الطبيب فورًا لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.