عمال مصر يطالب العمل الدولي بتقديم دعم إضافي للتغلب على التحديات

أكد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان مؤتمر العمل الدولي هو البرلمان العالمي للعمل، لأنه يمنح الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء فرصة فريدة لعقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل، فضلاً عن المسائل المتعلقة بعالم العمل.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن أعمال المؤتمر تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال، ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الإجتماعية حول العالم، وأيضًا تقرير الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، وتحديات عالم العمل العالمي.

وأضاف الامين العام ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص على المشاركة المنتظمة فى أعمال المجموعة، العربية والمساهمة بفاعلية في إثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، مطالبًا بنتائج فعالة خلال أعمال الدورة الحالية في تقديم دعم إضافي للتغلب على التحديات التي تواجه العمل والعمال، والانتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم، وخلق بيئة عمل لائقة، لخلق بيئة عمل مستقرة تُسهم بفعالية في تحقيق الأهداف التنموية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف – بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين – ووزير العمل حسن شحاتة، ومحمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،والوفد المرافق معه، والذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة “حكومات وأصحاب الأعمال والعمال”، حول العالم.