ليكيب: جندوجان على رأس أولويات باريس سان جيرمان لتدعيم وسط الملعب

وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الألماني إلكاي جندوجان، لاعب وسط فريق مان سيتي الإنجليزي، كهدف محتمل للتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد جندوجان مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان من المهتمين جدًا بالحصول على توقيع جندوجان، خلال فترة الانتقالات الجارية؛ مشيرة إلى أن النادي يعتبر اللاعب ضمن اللاعبين المهمين لتحسين قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وشارك جندوجان في 50 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 7.

وأكدت ليكيب أن النادي يرغب في التعاقد مع لاعب وسط خاصة مع اقتراب رحيل الثنائي كارلوس سولير،÷ وماركو فيراتي.

وترى الصحيفة أن جندوجان لاعب مثالي لتدعيم صفوف باريس سان جيرمان.

ويلعب جندوجان ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016، ولعب 303 مباراة بقميص الفريق وسجل 60 هدفًا وصنع 40 لزملائه.