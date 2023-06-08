الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الثانوية ببرج العرب: "حياة كريمة دعمتنا بمراجعات نهائية مجانية"

مراجعات الثانوية
مراجعات الثانوية العامة

دعم يقدم لأول مرة، استهدفت به المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طلاب الثانوية العامة تحت شعار "تقدر في 10 ايام" لتوفير المراجعات النهائية للطلاب بمركز ومدينة برج العرب بالمجان ودون مقابل مادي.

وتهدف المراجعات النهائية الى خلق بيئة تغليمية مناسبه لطلاب الثانوية العامة على يد امهر المدرسين المتخصصين لرفع العبء عن الأسر البسيطة وتأهيل أبنائهم لخوض ماراثون الامتحانات.

والتقت “الدستور”بعدد من طلاب الثانوية العامة أثناء المراجعات النهائية داخل أحد المدارس ببرج العرب..

وقالت سماح عبد الفتاح، طالبة بالصف الثالث الثانوي، إن المراجعات النهائية التي تنظمها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ساعدتنا على تنظيم مذاكرتنا للمواد الدراسية، وتدريبنا على خوض الامتحانات على يد مجموعة من الخبراء وامهر المدرسين.

وتابعت ندى فؤاد، طالبة بالصف الثالث الثانوي، انها فور علمها من تنظيم المراجعات النهائية من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لم تتردد لثقتها من انها ستفيدها في مذاكرتها وتجعلها على دراية بمستجدات الاسئلة والمراجعات النهائية، ومكملة ان تلك المراجعات خففت عنا وعن اسرنا العبء المادي الباهظ الذي لم تتحمله الاسر ويغلب طاقتهم المادي.

وتوجهت نوران صلاح، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، بالشكر للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مُشيدة بتنظيم المراجعات النهائية، وأكدت أن مادة التاريخ كانت أكبر مخاوفها، إلا أن المراجعات النهائية ساهمت في تيسير المادة الدراسية ومعرفة مفاتيحها والاسئلة المتوقعه في ورقه الاسئلة.

مراجعات الثانوية العامة مراجعات مجانية حياة كريمه الدستور برج العرب الجديدة بالإسكندرية

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