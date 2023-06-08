الزمالك يدخل فى "مفاوضات جادة" مع طارق حامد.. واللاعب: "هفكّر"

دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات رسمية وجادة مع طارق حامد، لاعب وسط نادي اتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني المصري من أجل عودة اللاعب إلى صفوف الفريق مرة أخرى بعد تأكد رحيله وفسخ عقده بالتراضي مع النادي السعودي.

وجاء قرار استغناء اتحاد جدة عن طارق حامد بعدما تعاقد الفريق السعودي رسميًا مع كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق ونغولو كانتي لاعب تشيلسي السابق، وبذلك تخطّى اتحاد جدة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب المسموح بهم في قائمة الفريق.

وتم الاتفاق بين إدارة النادي السعودي وطارق حامد على فسخ العقد بطريقة ودية رغم أنه ساهم بدور كبير مع الاتحاد في الفوز بالدوري السعودي هذا الموسم.

‏وأجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك عدة اتصالات مع طارق حامد من أجل العودة مرة أخرى لصفوف الفريق.

وأكد طارق استعداده للعودة للزمالك دون قيد أو شرط، لكن طلب مهلة أسبوع لحين بحث عروض الاحتراف التي تلقاها من أندية كبيرة ببعض الدول الخليجية للعب في قطر أو الإمارات، مؤكدًا أنه حال عدم انتقاله لأي ناد خليجي سيعود لميت عقبة مهما كانت الإغراءات المالية المقدمة في مصر.