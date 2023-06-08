الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق من جامعة الإسكندرية يشارك فى تدريب فرق العمل بمعهد التخطيط القومي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على أهمية تحفيز العاملين للتقدم لجوائز الدورة الثالثة 2023 للتميز الحكومى لما لها من دور هام فى تحفيز روح التنافس الإيجابي والتميز والارتقاء بمستوى الأداء بكليات الجامعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تطوير ورفع كفاءة أداء العاملين بها.

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وأشار الدكتور على مسلم الأستاذ بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية إلى مشاركته مع فريق إدارة جوائز التميز الداخلية بجامعة الإسكندرية وهم الدكتورة هبة سعد - كلية السياحة والفنادق، والدكتورة دنيا عادل - كلية التربية الرياضية بنات، والدكتور محمد حكم - كلية الهندسة، والدكتور محمد عبد المنعم - كلية التجارة، في فعاليات تدريب فرق العمل مع ممثلي الجامعات الأخرى وذلك خلال الفترة من4 إلى 6 يونيو 2023 بمعهد التخطيط القومي، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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وأوضح أن إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى قد نظمت ورشة عمل تدريبية تمهيدية على مدار اليومين لفرق عمل الجوائز الداخلية، لإدارة منظومة التميز الداخلي، وذلك بهدف الاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل من الجامعات، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات لإدارة عمليات الجوائز الداخلية.

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وأضاف أن فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي استعرض خلال ورشة العمل مهام ومسئوليات فريق عمل إدارة الجوائز الداخلية ليضم هيكلية فنية متخصصة في إدارة التقييم، والعمليات، واللوجستيات والتشغيل، والاتصال والعلاقات العامة، والدعم التقنى، بالإضافة إلى المخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية بدايةً من الإعلان عن الجوائز، وتدريب سفراء التميز، ثم فتح باب الترشح والذي تتبعه عمليات التقييم والزيارات الميدانية وصولًا إلى التحكيم وإعتماد النتائج وتكريم الفائزين، إضافة إلى تعميم أفضل الممارسات بهدف وضع خطط ومبادرات التطوير كأداة للتحسين في الدورات القادمة.

الإسكندرية تحفيز العاملين جوائز الدورة الثالثة 2023 جوائز التميز الداخلية معهد التخطيط القومى

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