الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سلوى عثمان تنضم لفريق "نعمة الأفوكاتو": التصوير خلال أيام

سلوى عثمان
سلوى عثمان

انضمت الفنانة سلوى عثمان مؤخرًا لأسرة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وأعربت سلوى، لـ"الدستور" عن سعادتها وتحمّسها لتصوير أول مشاهدها ضمن أحداث العمل، لافتة إلى أنها تستمتع بالتعاون مع مي عمر، خاصة أنها تعاونت معها من قبل ضمن أحداث مسلسلي “لؤلؤ” و“نسل الأغراب”، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

من المقرر انطلاق تصوير “نعمة الأفوكاتو” خلال الفترة المقبلة، وتقدم مى عمر شخصية “محامية” تدعى نعمة أبوعلب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامي ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

امية النجم ياسر جلال المنضمين الفنان أحمد زاهر الفنانة سلوى عثمان دراما رؤوف عبد العزيز

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