سلوى عثمان تنضم لفريق "نعمة الأفوكاتو": التصوير خلال أيام

انضمت الفنانة سلوى عثمان مؤخرًا لأسرة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وأعربت سلوى، لـ"الدستور" عن سعادتها وتحمّسها لتصوير أول مشاهدها ضمن أحداث العمل، لافتة إلى أنها تستمتع بالتعاون مع مي عمر، خاصة أنها تعاونت معها من قبل ضمن أحداث مسلسلي “لؤلؤ” و“نسل الأغراب”، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

من المقرر انطلاق تصوير “نعمة الأفوكاتو” خلال الفترة المقبلة، وتقدم مى عمر شخصية “محامية” تدعى نعمة أبوعلب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامي ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.