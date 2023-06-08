الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتي صربيا يقيم مأدبة غداء رسمية احتفاءً بزيارة "شوقي علام" لـ بلجراد

مأدبة غداء لمفتي
مأدبة غداء لمفتي الجمهورية في بلجراد

أقام الشيخ مولود دوديتش، المفتي العام لصربيا رئيس المشيخة الإسلامية في نوفي بازار، مأدبة غداء رسمية، على شرف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- تكريمًا له بمناسبة زيارته الرسمية التي بدأت قبل يومين إلى بلجراد.

وقال المفتي العام لصربيا: "إننا نفتخر باستضافة مفتي مصر الكريم في هذه الزيارة الرسمية، والتي تعزز الروابط الدينية والثقافية بين صربيا ومصر، كما أن وجود المفتي بيننا يعكس التزامنا المشترك بتعزيز قيم الحوار الديني وتبادل الخبرات وبناء السلام العالمي".

من جانبه عبر مفتي الجمهورية عن امتنانه العميق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتابع قائلًا: "إن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التفاهم وبناء جسور الحوار والتعاون الديني والإفتائي بين البلدين".

وأكد المفتي: "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون الديني بين مصر وصربيا وتبادل الخبرات، لأن هذا هو السبيل الأمثل الذي يقودنا إلى مستقبل مشرق يسوده التعاون والازدهار المشترك."

 

صربيا مأدبة غداء بلجراد المشيخة الإسلامية في نوفي بازار المفتي العام لصربيا مفتى الجمهورية

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