الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل شقتها بدارالسلام

جثة
جثة

صرحت نيابة دارالسلام الجزئية، بدفن جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها داخل شقتها فى ظروف غامضة بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كان قسم شرطة دارالسلام تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة تدعى "صفاء م ع" فى بداية العقد الثالث من عمرها داخل غرفة نومها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

 تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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