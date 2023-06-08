قناة الناس.. أيمن الحجار: الأمانة أم القيم والأخلاق (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الأمانة أم القيم والأخلاق، وهي الأساس الذي تأسست عليه وانبنت عليه هذه القيم.

وأضاف “الحجار”اليوم الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الأمانة هي مجموعة قيم تنبع من مسألة المسؤولية سواء الفردية أو المجتمعية، وإذا تحلى الإنسان بأي صفة من الصفات سنرى أن الأمانة هي التي دفعته إلى الصفة الجميلة كالصدق فالأمانة توجب على الإنسان أن يقول الكلام مثلما سمعه ولا يزيد عليه شيئًا.

وأوضح الحجار، أن الأخلاق إذا لم تكن محلاه بالأمانة فلا قيمة لتلك الأخلاق، مؤكدًا أن من الأمانة أيضًا أن يظهر الإنسان لغيره محاسن هذا الشرع الكريم، وأن الإسلام دين الكرم فمن الأمانة أن يظهر الإنسان بالمظهر اللائق في إكرام الناس

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.