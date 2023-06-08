الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مناقشة رواية "كائن رمادي" للكاتب نشأت المصري في بيت السناري.. الأحد المقبل

رواية كائن رمادي
رواية كائن رمادي

ينظم بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية "كائن رمادي" للكاتب نشأت المصري، بمقر البيت الأثري بالسيدة زينب، وذلك يوم الأحد 11 يونيو، في تمام السابعة مساًء.

أبرز الحضور في المناقشة

يحاضر في الندوة الروائي سيد الوكيل، والدكتور وائل على السيد، والدكتور أحمد الباسوسى، بمشاركة مجموعة من الأدباء والمثقفين.

رواية "كائن رمادي"

تناقش الندوة رواية "كائن رمادي" التي تطرح العديد من التساؤلات والأفكار حول تحقيق الأهداف وكيفية الوصول إلى السعادة والتغلب على اليأس والملل، وكذلك السعي من أجل إسعاد الآخرين، في إطار من الأحداث المشوقة.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة، وتوفير مصادر المعرفة، وتعزيز مهارات التحليل والتفكير النقدي البناء، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

الكاتب نشأت المصري

نشر للكاتب نشأت المصري، أكثر من مائة كتاب في الرواية والشعر وأدب الطفل والمسرح، ونشر 13 رواية، وكتب أكثر من 7000 حلقة لعدد من البرامج والأعمال الدرامية. 

وهو عضو في العديد من الكيانات الأدبية والثقافية، وعضو في بعض لجان التحكيم، كما أنه حاصل على العديد من الجوائز المصرية والعربية، ومنها جائزة الدولة في الشعر، وجائزة اتحاد الكتاب في القصة، جائزة إحسان عبد القدوس في الرواية.

السيدة زينب بيت السناري مكتبة الاسكندرية رواية كائن رمادي نشأت المصري

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