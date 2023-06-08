محافظ أسيوط ينعى الرائد مصطفى عبدالرازق شهيد مداهمة أمنية بمركز الفتح

شارك اللواء عصام محافظ أسيوط، في وداع جثمان الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق معاون مباحث مركز الفتح بمستشفى الشرطة بمدينة أسيوط قبل نقله إلى مسقط رأسه بمركز طما بمحافظة سوهاج، حيث استشهد الضابط البطل صباح اليوم الخميس خلال مداهمة أمنية بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح.

رافق المحافظ كل من المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.

ونعى المحافظ ببالغ الحزن والأسى الشهيد البطل الرائد مصطفى عبدالرازق، مقدماً خالص التعازي لأسرة الشهيد ولقيادات مديرية أمن أسيوط ووزارة الداخلية، داعياً الله عزل وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها البواسل.

وكان الرائد مصطفى عبدالرازق 31 عامًا معاون مباحث مركز شرطة الفتح قد استشهد في صباح اليوم الخميس أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، وخلال تنفيذ الحملة أصيب أثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع مطلوبين، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، وجار نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج.

كان قد استشهد ضابط مباحث وأصيب شرطي آخر، في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات المطلوبين على ذمة قضايا بقرية عرب الكلابات بأسيوط حيث شنت قوات أمن أسيوط، برئاسة اللواء توفيق جاد مدير المباحث، والعميد هشام أبوالفضل رئيس فرع الأمن العام، والعميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية، وعدد من ضباط مباحث المديرية، ومركز الفتح، والأمن المركزي، بإشراف اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، صباح اليوم الخميس، بحملة أمنية مكبرة لضبط المطلوبين على ذمة قضايا وأحكام بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح.

وخلال مداهمة منازل المطلوبين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه الشرطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط مباحث ومقتل تاجر مخدرات من المطلوبين وحاصرت قوات الأمن المطلوبين، وأغلقت مداخل ومخارج قرية الكلابات.