بلينكن: نعمل عن كثب مع السعودية بشأن الوضع فى اليمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، نعمل عن كثب مع السعودية بشأن الوضع في اليمن، معربا عن امتنانه لإسهاماتها في التحالف الدولي ضد داعش.

وأضاف بلينكن، وفق قناة العربية الإخبارية، ملتزمون بتعزيز واستمرار شركائنا في المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه من المؤسف أن دولًا متقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مخيم الهول، كما نؤكد متانة العلاقات السعودية الأمريكية.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أن تهديد تنظيم داعش لا يقتصر على دول الساحل، بل العالم كله، مشيرًا إلى أن المملكة تولي جهودا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم داعش.

وفي غضون ذلك، كان قد التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الثلاثاء الماضي، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، في رحلة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الحليف القديم، الذي أقام علاقات أوثق مع خصوم واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واس، خلال الفترة الماضية، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. الجهود المبذولة في هذا الصدد”.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن بن سلمان وبلينكين تعهدا بالعمل معا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه.

تركز زيارة بلينكين التي تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة الغنية بالنفط على الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات في السودان واليمن، والمعركة المشتركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وعلاقات العالم العربي مع إسرائيل، وفقا لمسئولين أمريكيين.

سيشارك وزير الخارجية ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في استضافة اجتماع وزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش "لمواجهة التهديد المستمر لـ(داعش) إعادة تأكيد التزامنا بضمان هزيمته الدائمة"، وفقاً لوزارة الخارجية. المتحدث باسم مات ميلر.