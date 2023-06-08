تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال ال 24 ساعة الماضية، 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء في بيان اليوم الخميس، أن الميناء استقبل السفينة (VIVA UNITA) والتي ترفع علم بنما، والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر ب 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضافت أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخول وخروج عدد 5862 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160914 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206170 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28198 طنا، شملت 7403 أطنان يوريا، و4522 طن رمل، و16123 طن كلينكر، و150 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58830 طنا تضمنت 6567 طن خردة و6700 طن كسب فول صويا، و3250 طن فول صويا صب، و9085 طن حديد، و1450 طن أرز معبأ، و1342 طن خشب زان، و15136 طن ذرة و15300 طن قمح.