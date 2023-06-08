الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، القرار رقم (١٧٦٨) لسنة ٢٠٢٣، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل، ولمدة 3 سنوات.

وأكد المنشاوي، حرص الجامعة على تطوير أداء كافة المراكز والوحدات التابعة لها؛ بما يمكنهم  من أداء رسالتهم العلمية والبحثية والمجتمعية على نحو أفضل، وجعل مركز دراسات المستقبل شريكاً فاعلاُ يحتل مكانةً مرموقة ومتميزة ضمن أهم المراكز المتخصصة على مستوى الجامعات المصرية والعربية، باعتبار أن الدراسات المستقبلية من الضرورات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات، والتي تساعد على التخفيف من الأزمات عن طريق التنبؤ بها قبل وقوعها والتهيؤ لمواجهتها، الأمر الذي يؤدي إلى السبق في التعامل مع المشكلات قبل أن تصير كارثة.

ويضم مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل في عضويته كلا من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد علي عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب مديراً للمركز، والدكتور محمد عبد العظيم طلب الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، و الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل عبده الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور حامد عبد الحميد وكيل كلية  الآداب لشئون خدمة  المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف السيد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة ، والدكتورة دعاء فاروق الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور خالد طلبة المدرس بكلية الطب، والدكتور محمد نادي المدرس بكلية التجارة.

وأضاف المنشاوي أن هذه القرارات تأتي في إطار خدمة العملية التعليمية والبحثية والارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي بجامعة أسيوط وذلك حرص الجامعة على تطوير أداء كافة المراكز والوحدات التابعة لها.

إعادة تشكيل مجلس ادارة المراكز المتخصصة الدكتور محمد نادي تشكيل مجلس ادارة المصرية والعربية جامعة أسيوط

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