الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السبت.. "الصحفيين" تُنظم مائدة مستديرة حول قانون حرية تداول المعلومات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مائدة مستديرة حول "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".

تعقد المائدة في السادسة مساء السبت 10 يونيو بمناسبة يوم الصحفي في القاعة المستديرة ( قاعة أمين الرافعي) بالدور الثالث بنقابة الصحفيين.

يدير المائدة الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل النقابة الأسبق، ويشارك فيها كل من د. نرمين الأزرق أستاذ الصحافة والتشريعات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ود. أميرة سمير أستاذ مساعد الإعلام بجامعة طنطا، والنائبة د. مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي أحمد بلال عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي مجدي حلمي رئيس تحرير الوفد السابق، والكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير الشروق.

لجنة الحريات الصحفيين مائدة مستديرة تداول المعلومات يوم الصحفي

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