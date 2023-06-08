بيلينجهام يجتاز الفحص الطبي قبل إعلان انتقاله للريال

اجتاز الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني الفحص الطبي الخاص بانضمامه لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

وأعلن دورتموند في بيان رسمي أمس، اقتراب بيلينجهام من الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة تبلغ قيمتها 103 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو متغيرات، طالع بيان النادي من هنا.

ووفقًا لما ذكره برنامج "Tiempo de jego" عبر إذاعة كوبي، فإن بيلينجهام اجتاز بالفعل الفحص الطبي في ريال مدريد.

وأفاد البرنامج أن ريال مدريد فضل عدم الإعلان عن الصفقة لحين إكمال بعض الإجراءات.

وحصل بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وصنع 27.