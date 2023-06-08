أهالي "تل العقارب": أصبحنا كمبوند حضاري بعد إهمال دام سنوات (فيديو)

قال محمود عربي صاحب محل في منطقة "روضة السيدة " والتي كانت "تل العقارب" سابقًا: "المنطقة قبل التطوير كانت غير آمنة ولم يوجد بها أمن وأمان وكانت دورات المياه مشتركة ووكر للمخدرات وكان الأهالي يخافون الدخول للمنطقة".

وأضاف محمود لـ"الدستور": "الوضع تغير بشكل كبير وأصبحت كمبوند حضاري به كاميرات مراقبة مباشرة مع قسم السيدة زينب بعد إهمال دام سنوات طويلة وبيوت مهددة بالسقوط ولكن الآن المنطقة نحلم أن نعيش بها ودي بداية المرحلة الأولى والثانية ولسه فيه مراحل تانية بتكمل".