الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خد الموتوسيكل دون علمى".. أقوال والد طالب تسبب فى مصرع طفل بالشروق

بدهس طفل أسفل عجلات
بدهس طفل أسفل عجلات سيارته

استمعت نيابة الشروق وبدر إلى أقوال والد المتهم بدهس طفل أسفل عجلات سيارته، ما تسبب في مصرعه بمنطقة الشروق، وأفاد بأن نجله أخذ الدراجة النارية ملكه وقادها دون علمه.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة « طفل (يحمل جنسية إحدى الدول)-  مقيم بدائرة القسم» توفى متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

بالانتقال وسؤال والده مهندس ميكانيكا "يحمل جنسية ذات الدولة"، مقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال وجود نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما في انتظاره، اصطدمت به "دراجة نارية مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "دون لوحات" وقائدها وتبين أنه «طالب– مقيم بدائرة القسم» مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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"خد الموتوسيكل دون علمى".. أقوال والد طالب تسبب فى مصرع طفل بالشروق

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