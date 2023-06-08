الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقيع بروتوكول تعاون بين "أكديما" وأعمال القابضة القطرية لنقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، يرافقه اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، عددًا من أجنحة بعض العارضين لمستشفيات وشركات الأجهزة والمستلزمات الطبية المحلية والدولية، وذلك من المشاركين بالمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بنسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023.

حرص الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الجولة، على تفقد الأجنحة الخاصة بتصنيع الأطراف الصناعية لمختلف الشركات المصرية، والروسية، واليابانية، والتعرف على النماذج المعروضة من هذه الصناعات الطبية الحديثة، حيث أشاد بجودتها المطورة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة شركات الدواء الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن هذا المعرض يمثل فرصة قوية لتبادل الخبرات بالمجال الصحي بين مصر ومختلف الدول المشاركة، والتي يبلغ عددها أكثر من 90 دولة، فضلا عن كونه منصة مهمة لجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر، وكذلك الترويج للسياحة العلاجية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شاهد عددا من الأفلام التسجيلية القصيرة حول إنجازات الدولة المصرية بعدد من المبادرات الصحة العامة (تحت شعار 100 مليون صحة)، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتسليط الضوء على التعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان، وشركات القطاع الخاص، المتخصصة في الصناعات الطبية والدوائية، حيث أشاد الوزير، بجودة التنظيم والإدارة، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري، فضلًا عن التزامها بتوفير الدعم الصحي لكافة دول القارة الإفريقية.

وعلى هامش جولته التفقدية، أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، شهدا توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وشركة أعمال القابضة القطرية، وذلك بهدف التنسيق والتشارك بين الجانبين بمجال تصنيع ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية والترويج للمنتج المحلي من الدواء المصري بدولة قطر، مؤكدا أن مصر تمتلك خبرات ومهارات ذات جودة بمجال الصناعات الدوائية، إلى جانب قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الدوائي المحلي.

وقع البروتوكول من طرف "أكديما" الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة العربية لصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن الجانب القطري الدكتور شريف شحاتة المدير التنفيذي لقطاع التجارة بالشركة.

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