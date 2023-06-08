حسن الفندى: حصر احتياجات المصانع من السكر الخام حتى فبراير المقبل

حسن الفندي: نسعي للوصول إلى آلية لتوافر الخامات الأساسية لضمان استدامة العمليات الإنتاجية لأعضاء الشعبة

عقدت شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ حسن الفندي رئيس الشعبة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع السكر والحلوي والشيكولاتة، بحضور عدد من ممثلي الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.



وشارك في الاجتماع، كريم كمال ممثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وياسر ماضي ممثل مركز تحديث الصناعة، والمهندس الشحات سليم نائب المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والتشريعات بالغرفة، وعدد من أعضاء الشعبة.



وقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إنه تم حصر احتياجات المصانع من السكر الخام وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لبحث مدي إمكانية تأمين تلك الاحتياجات من السكر الخام حتي نهاية فبراير المقبل.



وأوضح الفندي أن إجمالي الاحتياجات المقدمة من الأعضاء علي السكر الخام تقدر حتي الآن بنحو 190 ألف طن حتي نهاية الموسم، وجار دراسة وحصر باقي الكميات المطلوبة.

وطالب بحصر احتياجات المصانع من الخامات المختلفة لكل صناعة مثل النشا والجلوكوز، والعسل، والحبوب والكاكاو، وجوز الهند وغيرها، وكذا أي رسائل واردة من الخارج بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها حتي يتسنى اتخاد ما يلزم ومنع حدوث أي اضطرابات في سلاسل التوريد.



من جانبه أكد ممثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، أنه لا توجد أي نقص في خامات النشا والجلوكوز، مشيراً أنه ما يتم إنتاجه حاليًا من صناعة النشا والجلوكوز يفي باحتياجات السوق المحلية بأضعاف.



وعرض المهندس شحات سليم، مستجدات المواصفات القياسية، مشيراً أنه تمت الموافقة على تعديل مشروع مواصفة الشيكولاتة، بالإضافة إلى تحديث واعتماد مواصفة السكر.



كما استعرض ممثل مركز تحديث الصناعة، إجراءات منح علامة بكل فخر «صنع في مصر» والمستندات المطلوبة والمعايير الأساسية لمنحها والأثر الإيجابي على الشركات.