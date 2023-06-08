الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلى تطير إلى المغرب لمواجهة الوداد

بعثة الأهلي في المطار
بعثة الأهلي في المطار

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى المغرب، لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.


وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

 

بعثة الاهلى الوداد المغربي محمود الخطيب حسام غالى كولر

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